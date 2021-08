Arsenal touche au but pour Aaron Ramsdale

Derrière l'intouchable Bernd Leno (29 ans), Arsenal n'a pas vraiment de garanties au poste de gardien de but. En effet, depuis la fin du prêt de Mathew Ryan (Brighton), les Gunners disposent de Runar Alex Runarsson (26 ans), pas assez fiable aux yeux de Mikel Arteta, et du jeune Arthur Okonkwo (19 ans) qui a signé son premier contrat professionnel cet été, en tant que numéro 2 et numéro 3 derrière l'Allemand. C'est pourquoi le club londonien a jeté son dévolu, depuis environ 1 mois, sur Aaron Ramsdale (23 ans, 1,91m). Arsenal a d'ailleurs déjà formulé plusieurs offres à Sheffield United pour le gardien anglais.

Mais selon les informations du Sheffield Star, les pensionnaires de l'Emirates Stadium sont sur le point d'en soumettre une nouvelle, qui pourrait bien être la bonne, à la lanterne rouge de Premier League en 2020-2021. Selon le media local, les Gunners vont mettre près de 33 M€ pour s'attacher les services d'Aaron Ramsdale. Si les Blades tentent de retenir leur portier, la volonté de ce dernier de quitter Bramall Lane pourrait pousser ses dirigeants à le céder cet été. Convoqué avec l'Angleterre pour l'Euro 2020 pour remplacer Dean Henderson, Ramsdale a encore trois ans de contrat avec Sheffield United (2024).