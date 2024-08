PSG : le Bayern Munich l’a mauvaise pour Désiré Doué

Désiré Doué a vécu une sacrée semaine. Vendredi, le jeune homme de 19 ans a remporté la médaille d’argent avec l’équipe de France U23 lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Après la finale face à l’Espagne, il a d’ailleurs été questionné sur son avenir. «Ce mois a été très chargé. J’ai eu beaucoup de matches à jouer. J’étais focalisé sur cela. J’ai des personnes qui travaillent sur cela pour moi, qui s’occupent de moi pour que je sois libéré. Mais les Jeux Olympiques sont finis. J’aurais une décision à prendre sur mon avenir, je la prendrai dans quelques jours.»

L’amertume du Bayern Munich

Le joueur du Stade Rennais n’a pas traîné. Dimanche soir, Doué a donné sa préférence au Paris Saint-Germain, comme révélé par nos soins. Un club qui le suit depuis un moment et qui veut en faire l’une de ses nouvelles stars. C’était aussi l’objectif du Bayern Munich. Les Allemands ont été de redoutables concurrents pour le club de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. En effet, ils ont tout tenté pour signer le natif d’Angers. Il y a eu tout d’abord une proposition de 35 M€ (bonus compris), pour faire plier les Bretons, qui réclament 60 M€.

Ensuite, Vincent Kompany a mouillé le maillot pour convaincre Doué. Sky Germany explique que le Belge a eu à plusieurs reprises le Français au téléphone afin de lui exposer son projet. Mais cela n’a visiblement pas été suffisant. Le média allemand parle d’un "revers" et d’une "défaite amère", d’autant que le club bavarois a eu récemment une légère avance sur ce dossier. Les pensionnaires de l’Allianz Arena sont donc déçus, eux qui voulaient le crack tricolore à 100% et qui étaient disposés à lâcher les 60 M€ demandés. Bild aussi évoque cette défaite du Bayern Munich sur le mercato.

Un gros échec pour les Allemands

La publication allemande a titré ainsi : "le joueur de rêve décide de ne pas déménager au Bayern !". Puis, elle a expliqué : «les Allemands voulaient vraiment recruter le joyau offensif Désiré Doué (19 ans) du Stade rennais. Récemment, les patrons autour du directeur sportif Max Eberl (50 ans) ont fait une offre de transfert de 50 millions d’euros bonus compris pour le Français (…) La deuxième faillite de transfert dans un court laps de temps. Plus récemment, Xavi Simons a refusé le Bayern. Comme la saison dernière, il jouera pour le RB Leipzig en prêt pendant encore un an.»

Bild ajoute : «l’échec Doué arrive également à un moment amer. Parce qu’en ce moment, le Bayern est capable d’agir et aurait pu le faire venir tout de suite. Le patron du club, Uli Hoeneß, a récemment annoncé : "plus aucun joueur ne viendra à moins qu’un, deux ou trois joueurs ne partent d’abord ! Nous avons désormais trois joueurs supplémentaires qui coûtent au total 125 millions (Ito, Olise et Palhinha ; ndlr). C’est clair depuis samedi après-midi : Matthijs de Ligt (24 ans) et Noussair Mazraoui (26 ans) quitteront tous deux le Bayern pour Manchester United. Les ventes apportent un volume total possible de 70 millions d’euros ! Cela ne sera probablement pas investi à Doué…» Sous contrat jusqu’en 2026 à Rennes, Désiré Doué est donc promis au PSG. Une déception pour les Munichois.