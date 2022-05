Manchester United : Paul Pogba a tranché entre le PSG et la Juve !

La suite après cette publicité

La fin du feuilleton Paul Pogba ? À en croire les dernières informations livrées par La Gazzetta dello sport dans son édition du jour, le champion du monde 2018 a fait son choix et la confirmation de son retour du côté de la Juventus ne devrait ainsi plus tarder ! En fin de contrat en juin prochain, le milieu international français (91 sélections, 11 buts) n'a jamais souhaité prolonger avec Manchester United et ce malgré les différentes propositions XXL faites par le board mancunien.

Courtisé depuis plusieurs semaines par la Vieille Dame, le natif de Lagny-sur-Marne s'apprête donc à réaliser un incroyable come-back, six ans après avoir quitté le club du Piémont pour United contre un énorme chèque de 105 millions d'euros. Auteur de neuf passes décisives et un petit but en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, la Pioche, symbole de la saison maussade des Red Devils, restait également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Pour autant, le contexte institutionnel et le cas Mbappé ont canalisé, comme nous vous le révélions, toute l'attention des hautes sphères parisiennes. De quoi donner un avantage certain à la Vecchia Signora malgré un meilleur salaire proposé par le PSG à l’ancien Havrais (environ 12 millions d’euros par an).

Accord trouvé entre Paul Pogba et la Juve !

Selon le journal au papier rose, Paul Pogba, également convoité par Manchester City, aurait donc été convaincu par le projet turinois mais également par la présence de Massimiliano Allegri sur le banc. Concernant les détails du nouveau contrat qui l'attend à Turin, la Gazzetta évoque un bail de trois ans avec un gain net de 7,5 millions d'euros par an plus des bonus, estimés à 10 millions d'euros. Par ailleurs, le quotidien italien précise que l'annonce officielle devrait intervenir d'ici quelques jours.

Blessé au mollet contre Liverpool lors de la correction infligée par les Reds à Anfield (4-0) le 19 avril dernier, «la Pioche» a donc très certainement disputé son dernier match avec les Red Devils à cette occasion. Déjà sur le départ en 2019, le champion du monde 2018 était finalement resté au club en raison de l’absence d’offres acceptables et de la pandémie de Covid-19. Mais dix ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba est bel et bien sur le point de terminer sa deuxième histoire avec United. Sous les couleurs bianconeri entre 2012 et 2016, Pogba avait pris part à 178 rencontres pour 34 buts inscrits.