Paris FC : Stéphane Gilli est déjà convaincu par Ciro Immobile

En quête d’un nouveau buteur, le Paris FC a bouclé son mercato d’hiver avec l’arrivée surprise de Ciro Immobile. À 35 ans, le vétéran italien, ancien buteur prolifique à la Lazio et Champion d’Europe avec l’Italie, rejoint la capitale française où il évoluera sous les ordres de Stéphane Gilli. Si le technicien parisien a déclaré que sa présence n’était pas assurée pour le déplacement à Lorient, en Coupe de France, Stéphane Gilli est déjà convaincu par l’arrivée du buteur italien.

La suite après cette publicité

« Quand j’ai parlé avec lui, j’ai senti encore la flamme, beaucoup d’envie. C’est un compétiteur. Il me disait que lorsqu’il se lève le matin, il pense encore à marquer des buts. J’attends bien qu’il en marque le plus possible avec nous. Ce que j’ai senti, c’est qu’il était intéressé par notre projet, qu’il aimait la façon dont joue l’équipe, le football qu’elle pratique. Il sait aussi, comme tous les joueurs qui sont là qu’il n’y a pas de place de titulaire. Il sait qu’il doit être performant. Maintenant, il a toutes les qualités pour rendre de grands services », a-t-il déclaré en conférence de presse.