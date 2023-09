Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce le retour de Vinicius Jr

Voilà une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Blessé depuis plus d’un mois, Vinicius Jr va faire son grand retour à la compétition face à l’Atlético de Madrid pour le derby madrilène. C’est son coach Carlo Ancelotti qui l’a annoncé ce samedi en conférence de presse. Reste à savoir s’il sera apte à débuter en tant que titulaire où s’il sera préservé.

«Vinicius s’est entraîné avec l’équipe hier. Il montre une bonne condition physique. Aujourd’hui, il s’est très bien entraîné et sera dans l’équipe. Demain, nous déciderons quel rôle il peut jouer. Carvajal ne sera pas là et les autres, sauf Arda Guler, vont bien. Mendy et Ceballos ont complètement récupéré», a-t-il lancé. Une information qui confirme aussi la présence de Bellingham qui avait des soucis gastriques. «Bellingham sera apte demain. Si j’étais inquiet pour Bellingham ? Je ne pleurerais pas s’il ne jouait pas. Nous avons d’autres joueurs».

