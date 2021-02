Monaco : Niko Kovac estime que Volland doit retrouver l’équipe d’Allemagne

Arrivé cet été en provenance du Bayer Leverkusen, Kevin Volland est l’un des éléments fort de Niko Kovac à l’AS Monaco. Cette saison, l’attaquant allemand a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 23 matches. Des performances remarquables qui doivent lui ouvrir les portes de la sélection allemande selon son entraîneur.

Interrogé sur Sport1 au sujet de son attaquant, Niko Kovac estime que Volland doit retrouver la Mannschaft après son excellente saison du côté du Rocher. « Pour moi, avec sa façon de jouer au football, c'est un joueur de l'équipe nationale. Kevin est le seul avant-centre allemand typique. Comme l'était Miroslav Klose. C'est un attaquant qui peut mettre son corps à contribution, marquer et mettre en place de nombreux buts » a-t-il déclaré avant de militer pour sa présence à l’Euro. « Il n'est pas non plus trop vieux, au contraire. À 28 ans, il est en âge de jouer le championnat d'Europe pour l'Allemagne cette année. » Réponse très bientôt.