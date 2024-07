Mondial 2030 : Valence fustige les choix de stade de la Fédération espagnole

Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de Valence a exprimé son mécontentement envers la Fédération espagnole de football (RFEF). Le club ibérique lui reproche de ne pas avoir retenu son stade, Mestalla, pour la Coupe du monde 2030. « Cette nouvelle laisse la troisième capitale de l’Espagne sans l’un des rendez-vous de football les plus importants, après que Valence ait offert suffisamment de preuves au cours des années d’être qualifiée pour accueillir des événements de premier ordre mondial et qu’elle est encore devant plusieurs mois avant l’élection finale », explique le club valencien. D’après Marca, la RFEF justifie sa décision par les retards de la construction du stade et les doutes sur la candidature du club, ajoutés au fait que le club a accepté le dernier jour les conditions de la Fédération.

Une justification qui ne semble pas leur convenir. « En outre, il est surprenant de constater la mesure prise après que le club ait communiqué l’acceptation des conditions le 28 juin dernier, et surtout après avoir obtenu le permis de construire du Nou Mestalla qui prévoit des délais d’exécution des travaux qui répondent largement aux exigences temporaires établies par la FIFA pour les candidatures pour accueillir le Mondial. » Les travaux de Mestalla étaient à l’arrêt depuis 15 ans, mais Valence estimait être en mesure de les reprendre dans un délai de six mois après avoir reçu le permis de construire, avec des conditions et des pénalités en cas de non-respect. Le Valence CF termine en espérant que cette décision ne sera pas définitive, pour que son stade, dont la capacité devrait atteindre les 70 000 spectateurs, puisse accueillir des rencontres de la Coupe du monde 2030. Pour rappel, cette 24e édition se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc. Les trois premières rencontres se joueront au Paraguay, en Argentine et en Uruguay.