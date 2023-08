Le FC Barcelone a déjà un gros problème avec Neymar

La suite après cette publicité

Lundi, en fin de journée, le quotidien L’Équipe dévoilait une information qui a rapidement fait beaucoup de bruit en France, mais aussi en Catalogne, en assurant que Neymar aurait demandé à la direction du Paris Saint-Germain de quitter le club. Comme nous vous l’avions révélé, un club saoudien a proposé au natif de Mogi das Cruzes un contrat assorti d’un salaire compris entre 300 et 400 M€ sur plusieurs années. Cependant, Neymar ne veut que le Barça et cela provoque déjà des tensions dans le club catalan.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les hautes sphères catalanes, dont des membres de poids du conseil d’administration, apprécient beaucoup l’image du Brésilien et sa qualité. Malgré ses problèmes salariaux liés au fair-play financier de la Liga, les dirigeants du club catalan estiment que l’arrivée de l’attaquant brésilien pourrait être une bonne chose face au départ attendu de Dembélé. Notamment après que le dossier Bernardo Silva soit devenu de plus en plus compliqué.

À lire

PSG : le clan Mbappé souffre en silence

Xavi ne veut rien entendre

Cependant, il y a pour l’instant un facteur important qui freinerait l’arrivée de Neymar au FC Barcelone : Xavi Hernandez. Le manager des Blaugranas n’est pas favorable à l’arrivée de Neymar. Malgré les dernières informations qui sont sorties, l’entraîneur catalan continue de rester sur ses positions. Il ne voit pas Neymar revenir au Barça et préfère d’autres options en attaque pour renforcer son équipe. Le manager espagnol craint en réalité l’arrivée d’une telle star au niveau de la cohésion de l’équipe et de son groupe.

La suite après cette publicité

De quoi compliquer les plans du Brésilien, mais aussi du Barça, puisque les envies divergent entre l’entraîneur et sa direction. Toujours selon MD, Xavi Hernandez souhaiterait toujours enrôler Bernardo Silva et croit encore en ses chances pour devancer Manchester City dans ce dossier. Mais en cas d’échec sur ce dossier, Xavi Hernandez pourrait alors changer d’avis et se laisser convaincre. Il faudra encore se mettre d’accord avec le clan Neymar, qui a démenti toutes les rumeurs autour du numéro 10 parisien.