Brésil, PSG: Neymar fait face à une nouvelle polémique !

Le Roi Pelé s’en est allé. Le 29 décembre, la légende brésilienne s’est éteinte, elle qui luttait depuis plusieurs années contre la maladie et qui avait été récemment opérée d’une tumeur au colon. Dans la foulée, les hommages se sont multipliés aux quatre coins du monde. L’un des plus attendus était celui de Neymar, proche de Pelé et considéré comme son héritier. Le joueur du Paris Saint-Germain a publié un message très émouvant sur ses réseaux sociaux.

L’absence de Ney fait jaser

« Avant Pelé, "10" n’était qu’un chiffre. J’ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu’avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs et surtout il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au Roi ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ÉTERNEL ! »

Hier, le quotidien L’Équipe a annoncé que Ney avait pris l’avion dans la nuit pour rejoindre Santos et faire ses adieux à Pelé. Une information démentie quelques heures plus tard, puisque l’attaquant était bien à Paris pour s’entraîner. Mais la star brésilienne a envoyé son père, Neymar Sr, le représenter pour se recueillir près du cercueil du défunt Pelé lors de la cérémonie organisée hier au stade au stade Urbano-Caldeira. Questionné par des médias brésiliens, le père du joueur du PSG a expliqué l’absence de son fils.

Beaucoup de Brésiliens lui en veulent

«C’est un triste moment pour la famille et pour nous tous. Aujourd’hui, c’est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport, il nous a fait arriver ici aujourd’hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Pour apporter un soutien à la famille. Nous savons ce que c’est de perdre quelqu’un et nous n’avons pas seulement perdu un athlète, nous avons perdu un citoyen, la personne Pelé (…) Non, Neymar ne va pas venir».

Une absence qui a été remarquée. Au Brésil, on n’a pas forcément apprécié que Neymar ne vienne pas rendre un ultime hommage à un joueur et un homme qu’il a toujours respecté et estimé. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 du PSG a mis le feu. D’autant qu’on n’a pas saisi pourquoi le PSG a accepté de libérer Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui ont obtenu des jours de congés après le Mondial et qui se sont rendus aux États-Unis, et pas Neymar, que Paris aurait refusé de libérer. D’autres personnes estiment qu’il aurait dû faire tout son possible pour être là pour Pelé.

Dans les médias, le cas Neymar fait aussi jaser. Dans l’émission "Brasil Urgente", le présentateur José Luiz Datena s’est payé Neymar. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Il a déjà pressé plusieurs fois le club pour venir à des fêtes, pourquoi ne pas demander au PSG pour dire au revoir à Pelé ? Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l’obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C’était important pour le football brésilien.» Une nouvelle polémique dont se serait bien passé Neymar, qui décidément ne fait jamais l’unanimité au pays.