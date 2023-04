PL : l’arbitre qui a frappé Andrew Robertson déjà sanctionné

Voilà une scène qui avait énormément surpris les commentateurs du football anglais. Pendant la mi-temps du choc entre Liverpool et Arsenal (2-2), ce dimanche en Premier League. Le latéral écossais des Reds, Andrew Robertson a été victime d’un coup de coude de Constantine Hatzidakis, arbitre de touche de la rencontre, au moment du coup de sifflet de la mi-temps. Une image qui a d’ailleurs été publiée sur les réseaux sociaux, où nous voyons l’Écossais de 29 ans se plaindre auprès de l’arbitre assistant.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’organisme en charge de l’arbitrage professionnel (PGMOL) en Angleterre a confirmé, dans un communiqué officiel, «étudier la question en détail après le match». Et selon les dernières informations de Sky Sports publiées ce lundi matin, l’instance a déjà sanctionné M. Constantine Hatzidakis. Il ne sera plus nommé à des rencontres, dans aucune des compétitions qu’il dessert, le temps que la Fédération anglaise de Football (FA) enquête sur l’incident impliquant ce dernier et Andrew Robertson.

À lire

Liverpool : Trent Alexander-Arnold se fait détruire