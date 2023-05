OM : quel avenir pour les prêtés ?

La suite après cette publicité

Il ne reste que quatre journées de Ligue 1. On y verra rapidement plus clair sur les uns et les autres. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille. Récemment, Pablo Longoria et son état-major ont eu un rendez-vous pour établir des scenarii financiers selon la position à laquelle les joueurs d’Igor Tudor finiront la saison.

Inutile de dire qu’il existe une différence entre la seconde et la troisième place de Ligue 1. Autant au niveau des recettes que de l’avenir immédiat. S’ils terminent deuxièmes, les Marseillais joueront directement la phase de poules de la C1 tandis que s’ils finissent troisièmes, ils devront passer des tours préliminaires pour s’assurer les revenus de la Ligue des Champions.

« Honnêtement, je sais que Pablo Longoria préfère finir quatrième que troisième, car cela complique toute la campagne de recrutement d’avoir cette sorte d’épée de Damoclès au-dessus de la tête », nous confiait-on récemment chez les proches de l’Espagnol. Pour autant, il faudra aussi faire avec des éléments prêtés qui reviendront au club cet été.

Strootman et Radonjic sont déjà partis, Luis Suarez en attente

Ils sont au nombre de onze. On exclut d’office Kevin Strootman qui sera en fin de contrat et Nemanja Radonjic qui sera transféré définitivement du côté du Torino. Salim Ben Seghir, Jordan Amavi, Pol Lirola, Arek Milik, Konrad de la Fuente, Pape Gueye, Isaak Touré, Luis Henrique et Luis Suarez, eux, sont toujours en attente.

Le cas du dernier cité est un peu différent, car l’OM empochera 8 millions d’euros si Alméria, où il est prêté, est maintenu en Liga. Pour le moment, le club espagnol est 14e. Mais la queue de peloton au pays de Cervantès est serrée. Ils n’ont ainsi que deux petits points d’avance sur Getafe, premier relégué.

Les prêtés n’ont pas eu vraiment leur chance

Arek Milik aussi est un cas un peu différent. On ne reverra très probablement pas l’international polonais sous les couleurs de l’OM. Ce dernier devrait rester à la Juventus, puisque cette dernière devrait lever l’option d’achat de sept millions d’euros. Mais pour les autres ça va être retour au bercail.

Il reste donc l’énigme Luis Henrique, qui n’a pas franchement évolué à Botafogo, Salim Ben Seghir (prêté à Valenciennes, 14 matches, 4 buts), Jordan Amavi (cinq petits matches à Getafe), Konrad de la Fuente (Olympiacos, 5 matches, 2 titularisations) et Pol Lirola (11 matches, un but). Isaak Touré, lui, réussit bien du côté d’Auxerre (16 matches, 15 titularisations, un but) devrait revenir, mais peut-être pour être prêté.

Le cas Pape Gueye n’inquiète pas outre mesure

Pape Gueye (12 matches, 11 titularisations, un but) est bien exposé au Séville FC, mais son cas est très particulier. En effet, l’OM et le joueur sont toujours sous le coup d’une sanction pour son départ de Watford. Une décision attendue dans le courant du mois de juin, mais qui sera une nouvelle fois susceptible d’appel.

Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria et Javier Ribalta auront du travail sur ces dossiers. « Il est peu probable que ces joueurs jouent à l’OM l’année prochaine. Igor Tudor les a tous vus et je ne pense pas qu’il en soit le plus grand fan », nous souffle-t-on au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Il va donc falloir dégraisser cet été…