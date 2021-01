OL : tout le monde se lève pour le héros Léo Dubois !

La suite après cette publicité

Garder les pieds sur terre. Tel était le message envoyé par Rudi Garcia après l'écrasante victoire de son équipe dimanche soir lors du derby (5-0). Le technicien français s'attendait, effectivement, à un match beaucoup plus complexe face à Bordeaux ce vendredi. « Ce n’est pas un match piège. On sait que c’est une bonne équipe. Ils viennent de gagner trois fois. On connaît le talent de Ben Arfa. C’est une équipe difficile à manœuvrer, cohérente, avec des atouts. A nous d’être capables d’être à 100% comme dans le derby. C’est ce qu’on veuf faire. »

Un but sublime

Mais l'OL a bien eu du mal à enchaîner face à des Girondins disciplinés. Pourtant, les Gones ouvraient le score à 32e avec un but de Karl Toko Ekambi. Bordeaux égalisait à la 55e par l'intermédiaire de Samuel Kalu. Malgré des occasions de part et d'autre, on pensait alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul. Mais dans les arrêts de jeu (90e+2), les pensionnaires du Groupama Stadium marquaient grâce à un sublime but de Léo Dubois. Servi par Aouar, Cornet centrait au deuxième poteau et trouvait Dubois, qui trompait Costil d'une reprise magnifique.

Un but qui a donc offert la victoire à Lyon sur le fil (2-1) et qui vaut cher puisque l'OL prend trois points et met la pression sur les autres équipes de tête. Après la rencontre, son coéquipier Marcelo l'a encensé. «Il y a eu ce but magnifique de Léo Dubois qui nous permet de prendre trois points ce soir. C'est très important pour nous sur un match comme ça». Puis il a ajouté : «on l'appelle Cafu maintenant. C'était un but magnifique qui nous a donné la victoire. C'est important pour le groupe sur un tel match. A chaque match, un joueur donne la victoire. C'est ce qu'il faut dans un bon groupe». Jean-Louis Gasset, lui, l'a plutôt comparé à Marco van Basten alors que Laurent Koscielny a parlé d'un "but venu d'ailleurs".

Léo Dubois encensé

Rudi Garcia, lui, a utilisé d'autres termes pour parler de cette sublime réalisation. «On met le but victorieux dans le temps additionnel. C'est toujours énorme en terme d'émotions positives. On y a cru jusqu'au bout, la preuve notre latéral droit, qui est dans la surface, met un but exceptionnel. Un but de Champions League. Cela prouve qu'on a poussé jusqu'au bout. Ce but est une très bonne chose pour la suite.» L'OL pourra compter sur un Dubois dans une bonne passe.

Elu homme du match par la Rédaction FM, le latéral droit affiche un bel état de forme, lui qui a donc marqué vendredi soir son deuxième but de la saison et qui avait délivré deux assists pour Marcelo lors du derby. Le héros du soir a été félicité par son coach. «Léo avait déjà marqué un but magnifique face à Lorient. C'est un latéral moderne, offensif. Il a une intelligence de jeu et il est intelligent en défense. Il est dans une bonne période. Il est à 100% physiquement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc ça compte». Ce soir, il a rapporté trois points à l'OL. Et ça, ça risque de compter au final !