L'agent de Denzel Dumfries inquiète l'inter Milan

« Sa valeur a-t-elle augmenté ? Espérons que non, car sinon il devient plus difficile de le transférer », a déclaré Rafaela Pimenta, l'agent de Dumfries chez Sky. Des propos qui peuvent inquiéter les dirigeants des Nerazzurri alors que leur latéral droit est en pleine bourre depuis le début du Mondial avec les Pays-Bas. Les Oranje sont qualifiés en quart de finale pour affronter l'Argentine et les performances du protégé de Pimenta n'y sont pas étrangères.

Il marqué un but et délivré deux passes décisives en quatre matches. Recruté pour près de 15 millions d'euros à l'été 2021 auprès du PSV, le joueur a vu que sa cote a considérablement augmenté. Il serait évalué aujourd'hui à 35, 40 millions d'euros. À voir ce qu'il va se passer en vue des prochains mercato car le Bayern Munich et Chelsea sont intéressés. Le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'Inter.