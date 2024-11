AS Roma : Daniele De Rossi sort du silence et fait une grande promesse

Licencié très rapidement au début de saison après avoir été pourtant prolongé l’été dernier, Daniele De Rossi a enfin pris la parole après de longs mois de silence médiatique. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts chez les Giallorossi et son successeur, Ivan Juric, s’est également fait limoger ce weekend. L’AS Roma va donc se mettre à la recherche d’un troisième entraîneur. Véritable légende du club, l’ancien milieu, qui était présent à Coverciano pour la cérémonie du Temple de la renommée du football italien, a fait une grande annonce :

«Ne jamais revenir à la Roma ? Je n’ai jamais dit cette chose. Au-delà de la dynamique en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, le licenciement fait partie du métier, je suis chez moi là-bas, mon père y travaille aussi. J’ai passé plus de temps à Trigoria (ville où est basé le centre d’entraînement de la Roma, ndlr) et ici (à Coverciano, ndlr) qu’à la maison. Donc, tout comme je suis revenu à Nazionale, je reviendrai aussi à Trigoria», a alors déclaré De Rossi devant les journalistes et les joueurs de la Nazionale. Le message est passé et les supporters romains apprécieront.