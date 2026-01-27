Barça : Fermín López se lâche sur son avenir

En pleine réussite cette saison, Fermín López n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le milieu offensif de 22 ans, formé à la Masia, a confirmé sa volonté de s’inscrire dans la durée avec son club de cœur. « Je voulais être au Barça, ça a toujours été ma priorité », assure-t-il, alors que son nom avait circulé du côté de Chelsea l’été dernier. Désormais proche de prolonger son contrat jusqu’en 2031, Fermín se dit épanoui et plus mature : « j’ai beaucoup progressé depuis l’année dernière, j’ai mûri. Je me sens au meilleur moment de ma carrière. »

La suite après cette publicité

Sur le terrain, l’Andalou marche sur l’eau. Évoluant au cœur du jeu dans un rôle de numéro 10, Fermín affiche déjà des statistiques impressionnantes avec 10 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, symbole de son influence grandissante dans l’équipe de Hansi Flick. « À mon poste, je dois marquer et faire marquer », rappelle-t-il, sans cacher son ambition collective. Alors que les derniers détails de sa prolongation restent à régler, le message est clair : « je compte rester longtemps au Barça, c’est le plus important pour moi. »