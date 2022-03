Arsenal : le grand retour en forme de Martin Ødegaard

La suite après cette publicité

Quatrième de Premier League avec 1 point de plus que Manchester United et trois rencontres de retard, Arsenal est bien placé dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions. Dans une dynamique éclatante, le club londonien reste sur 8 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses 10 derniers matches de Premier League et semble avoir trouvé la bonne formule avec Mikel Arteta. Le 4-2-3-1 avec un doublé pivot constitué de Thomas Partey et Granit Xhaka fonctionne bien alors que Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe (ou Gabriel Martinelli) animent les couloirs. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Martin Ødegaard. Le milieu offensif norvégien gagne en consistance depuis un moment. Dimanche contre Watford, il a de nouveau étalé son talent lors d'une victoire 3-2. Auteur du premier but de la rencontre au terme d'un travail exceptionnel avec Bukayo Saka, il a eu une grosse influence au cours de ce match. Élégant, juste et inspiré, il démontre qu'il est en train de faire preuve de régularité. Jusque-là, son meilleur exercice avait eu lieu avec la Real Sociedad (7 buts et 9 offrandes en 36 matches lors de l'exercice 2019/2020) mais cela pourrait changer s'il maintient son rythme.

Déjà auteur de 5 réalisations et 4 offrandes, il se montre enfin décisif depuis le mois de décembre. D'ailleurs, Mikel Arteta notait ce changement dans les performances du norvégien le 17 décembre dernier : «je suis d'accord qu'au cours des dernières semaines, il se rapproche de très près de son meilleur niveau. Le plafond pour lui, je ne sais pas où il est, avec le talent qu'il a, l'envie qu'il a, combien il veut pour toujours s'améliorer et s'améliorer. Nous avons un joueur formidable. C'est un leader naturel. Si vous recherchez le professionnel parfait, il ne serait pas très loin de cela.» Digérant un passage au Real Madrid où son statut de phénomène précoce a eu parfois un effet néfaste sur son développement, le joueur de 23 ans est comme un poisson dans l'eau du côté de l'Emirates au sein d'un projet dans lequel il se reconnaît : «nous formons un grand groupe, nous avons beaucoup de jeunes talents mais aussi des joueurs plus expérimentés, je pense que le mélange est bon et que l'équipe a très faim. C'est vraiment agréable de faire partie de l'équipe. J'ai vécu beaucoup de choses, même si je suis assez jeune. Dans cette équipe, je ne suis plus le plus jeune et j'ai de l'expérience et je peux l'utiliser de manière positive, et aider les autres jeunes joueurs.»

Il peut encore faire plus

Toujours jeune alors qu'il approche bientôt les 10 ans de carrière, Martin Ødegaard apporte aussi un certain leadership sur le front de l'attaque où les jeunes pépites comme Bukayo Saka (20 ans), Emile Smith-Rowe (21 ans) et Gabriel Martinelli (20 ans) sont légions. «Je me sens définitivement installé. Je sens que je suis dans un endroit agréable. J'ai trouvé la paix et la stabilité pour m'établir quelque part sans avoir à me préoccuper de mon avenir et du prochain mercato. Je suis où je suis et je m'y sens bien» a-t-il notamment assuré à TV2 avant de revenir sur les comparaisons le concernant avec Mesut Özil, ancien talent du Real Madrid arrivé pour devenir un leader à Arsenal : «je ne suis pas partisan du fait de me comparer avec d'autres joueurs, mais je le prends comme un compliment. C'était un joueur que j'admirais réellement, l'un de mes joueurs préférés lorsque j'étais plus jeune.» Si Martin Ødegaard est encore loin d'atteindre le niveau et l'influence de Mesut Özil dans ses meilleures années, il est revenu sur le bon chemin et ne souhaite plus s'égarer. En s'investissant sur la durée avec Arsenal, cela pourrait avoir un bon effet sur son développement. «Il se déplace dans le bon sens. Il est le capitaine de l'équipe nationale. Il est l'un des joueurs seniors ici, bien sûr, même à son âge, et cela lui vient très naturellement» a commencé son coach Mikel Arteta avant de poursuivre.

«Pour nous, Martin est un joueur très important, c'est sûr. Il montre ça chaque semaine. C'est phénoménal de travailler avec lui. Il développe des domaines de son jeu dont nous avons discuté, qu'il a acceptés et qui, selon nous, pourraient l'aider à avoir un impact beaucoup plus puissant sur les matchs. Tout son état d'esprit, la façon dont il se prépare, la façon dont il traite les gens, la façon dont il joue le jeu, c'est exactement ce que nous attendons d'un joueur d'Arsenal» note notamment son coach Mikel Arteta fier de l'évolution de son joueur. Pourtant, le technicien espagnol en attend encore plus : «il doit jouer près de la surface adverse, c'est sûr. Il doit créer plus de buts, il doit marquer plus de buts, il doit faire plus de courses derrière, il doit être plus proche des attaquants pour leur apporter son soutien, et il peut le faire. Il doit marquer plus de coups francs. Il peut encore apporter plus sur nos coups de pied arrêtés. Son travail défensif est phénoménal. Il y a des domaines où il ne peut que s'améliorer, et la seule façon de s'améliorer est de s'en rendre compte, puis de s'entraîner.» De retour sur de hauts standards, Martin Ødegaard sait que la constance lui a souvent fait défaut dans sa carrière. Disposant enfin de stabilité avec Arsenal, il doit en profiter pour donner un tout autre tournant à sa carrière.