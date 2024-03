Le PSG va gifler l’OM !

Nous y sommes ! Comme chaque saison, le duel entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est très attendu par les supporters des deux camps. L’envie d’en découdre et de battre son plus grand rival renaît à chaque fois, quand bien même les forces en présence apparaissent déséquilibrées. Et pour ce match encore plus, au regard de l’hécatombe de forfaits qui handicape l’OM. Gigot, Clauss, Balerdi, Gueye, Sarr, Rongier, Meïté, Garcia, Onana… la liste d’absents ou d’incertains est particulièrement longue et Jean-Louis Gasset va devoir inventer quelque chose pour tenter de résister au PSG.

Le PSG bat l’OM 1-0, 2-0 ou 3-0 (cote à 3,55)

L’OM a repris du poil de la bête depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche, mais la défaite face à Rennes a stoppé la série de victoires en L1. Et la réception du PSG arrive à un mauvais moment, au retour de la trêve, alors que l’OM compte une cascade de blessures. Quelques bonnes nouvelles pourraient concerner Gigot, Balerdi ou encore Gueye, que le staff espère voir rétablis. Mais même de retour, ils ne seront pas dans une forme optimale. C’est pourquoi nous voyons le PSG s’imposer sans mal sur la pelouse du Vélodrome.

Mbappe marque 2 buts ou plus (cote à 4)

Titulaire ou pas ? Dans tous les cas, Kylian Mbappé foulera la pelouse de l’Orange Vélodrome dimanche soir. Pour ce qui sera sans doute son dernier Classique, avant de filer au Real Madrid. On l’imagine donc désireux de frapper un dernier grand coup sur un terrain qui lui réussit bien. La saison passée, il s’était offert un doublé en Ligue 1 à Marseille. Nul doute qu’il voudra rééditer la même performance dimanche soir.

Kolo Muani marque un but (cote à 3,20)

Et si le PSG mettait une vraie gifle à l’OM en l’emportant par 3 buts d’écart ? Si on imagine bien un doublé de Kylian Mbappé, on parierait bien sur un but de Randal Kolo Muani. L’attaquant français a profité de la trêve internationale pour faire le plein de confiance avec l’équipe de France, en réalisant un match plein face au Chili… au Vélodrome ! Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a marqué les esprits. Et il pourrait poursuivre sur sa lancée.

