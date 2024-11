Qualifs CdM : le Japon continue sa belle série, Arabie saoudite tombe contre l’Indonésie

Dernière ligne droite pour les qualifications à la Coupe du Monde. Le Japon, déjà vainqueur à l’aller (7-0), s’est de nouveau imposé face à la Chine (1-3). Sur une passe de Take Kubo, Koki Ogawa a ouvert le score avant la mi-temps (39e, 0-1). Ko Itakura a doublé la mise peu après (45e+6, 0-2). Au retour des vestiaires, la Chine a repris l’initiative et a réduit l’écart avec un but de Lin Liangming (48e, 1-2). Mais les Samuraï Blue ont pris le large, grâce à Ogawa (54e, 1-3). La nation est toujours large leader de son groupe avec 10 points d’avance.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Japon 18 6 +24 6 0 0 24 0

De son côté, l’Arabie saoudite a été mise en échec par l’Indonésie. Portée par un grand Marselino Ferdinan, auteur de deux buts aujourd’hui, les Indonésiens se sont imposés contre des Faucons verts peu inspirés (2-0). Un premier coup dur pour Hervé Renard, qui voit sa sélection chuter à la 4e place. Enfin, l’Ouzbékistan a également dominé la Corée du Nord, sur la plus petite des marges (1-0). Le pays d’Asie centrale se positionne donc parmi les qualifiés du groupe A, avec l’Iran.