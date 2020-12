OL : Rudi Garcia et Léo Dubois adressent un message au PSG

C'est l'affiche du week-end que le microcosme du football français attend avec impatience. Dimanche soir, le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Deux petits points séparent ainsi le leader parisien de son rival lyonnais. Forcément, l'issue de ce choc peut s'avérer déterminante pour la suite de la saison. Et peut-être pour la première fois depuis plusieurs années, l'OL aborde cette confrontation revigoré comme jamais. En effet, les hommes de Rudi Garcia enchaînent les bons résultats ces dernières semaines, et vont se présenter au Parc des Princes dans des conditions optimales.

Cette dynamique positive se poursuivra-t-elle dimanche soir après 23 heures ? Présents en conférence de presse, Rudi Garcia et Leo Dubois se sont distingués par une communication résolument offensive, ultime preuve qu'à Lyon, la confiance règne en maître. « On est sur un enchaînement de victoires, on est en confiance mais on arrive en toute humilité, car c'est compliqué à Paris. On sait qu'on est capables de ramener un résultat, si on joue notre football avec nos qualités tout peut arriver. On joue plutôt bien, il faut être conscients de nos qualités, des efforts produits, » analyse ainsi le défenseur rhodanien.

Rudi Garcia et Leo Dubois veulent jouer un vilain tour au PSG

Son de cloche identique chez l'entraîneur lyonnais qui estime son équipe prête pour relever le défi parisien dimanche. « On a fait ce qu'il fallait avant ce match là. Prendre un maximum de points, cela permet d'arriver dans des conditions optimales. Mais prendre 22 points sur 24 ça serait encore mieux, » lâche un brin taquin l'ancien entraîneur de l'OM. À seulement deux longueurs du PSG, l'OL est-il armé pour ravir la place de leader à son adversaire ? S'impose-t-il comme un candidat naturel au titre de champion de France ? Leo Dubois ne souhaite pas se projeter si loin même si coiffer le Paris SG sur le poteau constitue une perspective alléchante. « On doit rester sur nos objectifs initiaux qui sont de retrouver la Ligue des champions. Il faut donc continuer à chercher les victoires, on verra où on en sera en mars. Le premier objectif c'est le match de dimanche et le gagner. En gagnant ce match-là on peut se mettre dans une continuité favorable et on passe devant le PSG, c'est notre objectif sur du court terme. » De son côté, Rudi Garcia préfère tancer quelque peu son prochain adversaire plutôt qu'évoquer un possible titre de champion en fin de saison.

« Je crois qu'on est au tiers du championnat, cette saison c'est plus serré en tête du classement. Si on venait à gagner ce serait bien pour poursuivre la série, mais être premier à ce moment-là c'est anecdotique. Pour le PSG, une défaite contre nous ce serait bien. Plutôt que d'avoir 15 points d'avance, ça leur permettrait de cravacher au printemps et s'être préparé pour ces matchs en Europe. Ironiquement, ça peut les aider pour leur suite en champions league. Il faut être humbles pour parler de titre, le championnat est dévolu au PSG, mais s’ils ne sont pas à l'arrivée, il faut qu'on fasse partie des équipes qui suivent derrière, » révèle ainsi le coach rhodanien. À quelques encablures de ce choc, un vent nouveau semble souffler aux abords du Groupama Stadium. Sur une pente clairement ascendante depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais peut-il à nouveau susciter la crainte chez ses adversaires ? Premiers éléments de réponses dimanche à partir de 21 heures...