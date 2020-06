Sergiño Dest, le latéral de l'Ajax que l'Europe s'arrache

La suite après cette publicité

Il y a un peu plus d'un an, l'Ajax emballait tout la planète foot. Les Van de Beek, De Jong, De Ligt, Tadic se révélaient au plus haut niveau. A droite, le jeune Noussair Mazraoui se taillait lui aussi une belle part du lion. Pourtant l'international marocain a en partie perdu sa place de titulaire cette saison. Erik tan Hag a profité de sa polyvalence pour le tester au milieu son poste d'origine, en latéral gauche et même un cran plus haut dans le couloir droit, puis il y a eu cette petite blessure au pied en septembre mais c'est surtout la faute à l'éclosion de Sergiño Dest. Titulaire dès la 3e journée d'Eredivisie, le très jeune Néerlando-américain (il est né aux Pays-Bas d'une mère hollandaise et d'un père américain) de 19 ans n'a plus jamais lâché sa place. Auteur d'une saison pleine, on peut même dire qu'il a pris tout le monde de cours, y compris à l'Ajax qui a bien fait de le verrouiller l'été dernier.

Alors qu'il était programmé pour entrer dans la rotation, le défenseur a participé à 35 matches toutes compétitions confondues pour 27 titularisations, 2 buts et 6 passes décisives. Une nouvelle belle récompense pour les formateurs du club où Dest a posé ses valises en 2016. «Ils ont mis leur confiance en moi. J'ai bien commencé la saison et j'essaie de garder ça. Le passage de l'Ajax U21 à l'équipe première est impressionnant mais seulement quand vous manquez de confiance. Tout va un peu plus vite donc vous devez être concentré. Si vous êtes concentré, vous devriez pouvoir suivre», analyse-t-il quand on lui fait remarquer qu'il n'a pas eu besoin de temps pour s'adapter au monde professionnel. Evidemment, de la graine de champion élevée à la bonne l'école de l'Ajax, ça attire l’œil.

Le Bayern en pole, le PSG en embuscade

Doté d'un tempérament résolument offensif, le nouvel international américain (3 sélections) possède de grandes qualités d'attaquant. Joueur créatif, à l'aise balle au pied et plutôt technique, il a encore quelques défauts, notamment dans le placement et le sérieux défensif. Alors face à son âge précoce, les courtisans ont commencé à se renseigner. Depuis quelques semaines, le Barça l'a inscrit sur sa short-list mais il est loin d'être seul. Le Bayern s'est montré également intéressé, ce qui ravit le jeune homme car il aurait fait de l'écurie bavaroise sa priorité à en croire les dernières rumeurs à son sujet. ESPN faisait part il y a quelques jours de l’intérêt du PSG dans ce dossier, d'autant qu'une place va se libérer avec le probable futur départ de Thomas Meunier. D'après nos informations, Thomas Tuchel en personne s'entretient avec l'entourage du joueur.

Encore faut-il s'entendre avec l'Ajax, qui n'a pas du tout envie de se séparer de sa pépite après moins d'une saison au haut niveau. Marc Overmars et son équipe souhaitent même engager des discussions pour une prolongation mais pour le moment, l'entourage de Sergiño Dest fait la sourde oreille. D'après les informations de Voetbal International, il n'y a même aucune chance pour un nouveau contrat (l'actuel court jusqu'en 2022) car le joueur a des envies d'ailleurs, souhaitant d'ores et déjà franchir un nouveau pallier dans sa carrière. Face à cette situation, les Lanciers, qui ne sont pas du tout dans l'obligation de vendre après les deux très gros chèques encaissés l'an passé grâce à Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, veulent récupérer au minimum 25 M€. Un prix qui ne devrait pas trop effrayer les prétendants.