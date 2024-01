Les galères se poursuivent pour Dele Alli !

Décidément, rien ne va pour Dele Alli. Après des prestations de haut rang du côté de Tottenham, la carrière du milieu de terrain anglais ne fait qu’empirer depuis six années, avec une descente aux enfers entre blessures à répétition et addiction du joueur anglais aux somnifères, ce qui l’a conduit à une cure de désintoxication. Entre les Spurs, Everton ou encore Besiktas, le natif de Milton Keynes n’a jamais vraiment réussi à remonter la pente.

Durant son prêt en Turquie il y a deux ans, l’international des Three Lions (37 sélections, 3 buts) a tenté de relancer sa carrière chez les Aigles stambouliotes, mais son investissement loin d’être suffisant et ses prestations décevantes ne l’épargnaient pas des critiques de son entraîneur Senol Günes, avant sa grave blessure en février 2023. Eloigné des terrains depuis près d’un an, le joueur 27 ans n’est pas prêt de retrouver la compétition…

Nouvelle opération pour Alli

En effet, l’entraîneur des Toffees Sean Dyche, présent en conférence de presse, a même annoncé qu’il passerait sous le billard prochainement : «il n’y a pas de raison pour qu’il ne soit pas opéré. Il y a eu un débat sur la question de savoir s’il fallait l’opérer ou non, c’est pourquoi cela a pris du temps. Il va maintenant se remettre de cette opération et il n’y a pas de calendrier pour l’instant. Il est évident qu’il y a beaucoup de choses à faire et nous attendons que les choses se développent et les premiers signes sont bons pour le moment.»

Un véritable coup dur pour l’ancien Spur, qui n’a plus foulé le rectangle vert depuis le Besiktas JK Stadium, et un score de parité vierge contre Antalyaspor en Süper Lig (0-0). Pourtant annoncé comme l’un des futurs espoirs du football outre-Manche il y a un peu plus de six ans, Dele Alli ne semble pas se relever de cette période compliquée, que ce soit sur les plans personnels et sportifs. A entendre la presse anglaise, sa saison 2023-2024 pourrait déjà être terminée…