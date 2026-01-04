Real Madrid : Xabi Alonso veut recruter un joueur étonnant cet hiver

Le Real Madrid et Xabi Alonso sont face à de gros tests. Ce dimanche, les Merengues vont ainsi défier le Betis, avec l’obligation de gagner suite au succès du FC Barcelone chez son voisin, l’Espanyol, samedi soir. Puis, place à la Supercoupe d’Espagne, avec une demie face à l’Atlético de Madrid avant une éventuelle finale. Des matchs à enjeu, mais surtout, la presse espagnole explique que c’est lors de cet enchaînement de rencontres que Xabi Alonso joue son poste.

En cas de mauvais résultat(s) ces prochains jours, le sort du tacticien basque serait scellé. Autant dire qu’il a clairement la pression, surtout qu’il devra composer sans Kylian Mbappé, même si certains pronostics optimistes indiquent qu’il pourrait éventuellement être là face aux Colchoneros. Dans le même temps, il continue de réclamer des recrues à une direction qui n’a visiblement pas trop l’intention de se bouger.

Un milieu de terrain pas cher

Et selon la Cadena COPE, il y a un joueur qu’il souhaite tout particulièrement attirer à Madrid. C’est Ruben Neves, le milieu de terrain portugais d’Al-Hilal. Un nom qui était déjà revenu à plusieurs reprises ces derniers temps, et les médias saoudiens annonçaient même que son arrivée à Madrid était actée. Des informations clairement remises en question par la presse espagnole, mais l’intérêt du coach madrilène semble être réel.

En fin de contrat en juin à Al-Hilal, Ruben Neves pourrait donc quitter le club de Riyad pour un montant loin d’être énorme lors du mercato hivernal, et il a tapé dans l’oeil du coach madrilène. « C’est notre obligation d’être attentifs. Nous sommes satisfaits de l’effectif, mais nous devons toujours être attentifs pour pouvoir nous améliorer si des possibilités ou des besoins spécifiques se présentent », avait confié Alonso plus tôt ce week-end. Toujours est-il que, au vu des dernières informations concernant les plans de la direction pour le mercato, l’ancien milieu de terrain va devoir se contenter de ce qu’il a déjà à disposition dans l’effectif…