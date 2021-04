Pep Guardiola regrette le départ de Neymar du Barça...

Adversaire du Paris Saint-Germain ce mercredi soir (21h) en demi-finale de Ligue des Champions, Pep Guardiola, le coach de Manchester City était de passage lors de la traditionnelle conférence de presse. Le technicien espagnol en a profité pour parler de Neymar, l'un des dangers qu'il devra maîtriser avec son équipe lors de la double confrontation. Et il s'est montré admiratif du Brésilien.

Selon lui, le FC Barcelone aurait pu remporter davantage de Ligue des Champions si Neymar n'avait pas rallié le PSG à l'été 2017 : «si Neymar était resté à Barcelone, je suis sûr qu'ils auraient remporté deux ou trois champions de plus. Cet attaquant, avec Messi et Suárez, est le trio le plus imparable que j'aie jamais affronté.»