Coupe d’Italie : Cremonese élimine la Roma !

Cela ressemble de plus en plus à la magie du football. A l’agonie en championnat avec une place de lanterne rouge et surtout 0 victoire depuis le début de la saison, Cremonese avait surpris son monde en élimant le leader Naples lors des 8es de finale de Coupe d’Italie. Et bien ce mercredi soir, les Grigiorossi ont récidivé en éliminant l’AS Rome (2-1). Rien que ça.

La suite après cette publicité

Malgré la domination des Romains, Cremonese ouvrait le score à la demi-heure de jeu grâce à un penalty transformé par Cyriel Dessers. Et au retour des vestiaires, les visiteurs faisaient le break après le but contre son camp de l’ancien Lillois Zeki Celik. La réduction du score de Belotti en fin de match ne changera rien. Cremonese poursuit sa belle série en Coupe d’Italie et file en demi-finale.

À lire

Nicolò Zaniolo pourrait poursuivre l’AS Roma en justice