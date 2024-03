JO 2024 : l’avis tranché du président de la FFF sur le duo Mbappé-Benzema

À l’heure où l’équipe de France va bientôt connaitre ses futurs adversaires dans le tournoi olympique, la participation des stars aux JO 2024 pose une nouvelle fois problème. Désireux de disputer la compétition, Kylian Mbappé a de fortes chances d’être retenu par son futur club, le Real Madrid. Interrogé à ce sujet par Le Figaro, le président de la FFF, Philippe Diallo, regrette d’ailleurs la posture de la Casa Blanca. « Kylian a fait part de son souhait de les faire. On connait les conditions, je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Je respecte leur décision. C’est d’ailleurs le seul club étranger à nous avoir informés de cela. (…) Si une porte s’ouvre d’ici les JO, on la poussera. (…) S’il faut aller voir Florentino Pérez à Madrid, on le fera. »

La suite après cette publicité

Prêt à forcer la décision pour Mbappé, Diallo a également évoqué l’autre gros dossier concernant le futur visage de l’équipe de Thierry Henry. Hier, Karim Benzema a fait savoir qu’il était chaud à l’idée de disputer les JO. Et cette nouvelle a réjoui le patron de la FFF. « Karim Benzema est un des grands joueurs de l’histoire de notre football, je me réjouis qu’il souhaite y participer. Ensuite, moi je ne suis pas sélectionneur », a-t-il confié, avant de préciser que la FFF ne mettra aucun veto à Benzema malgré les différends du joueur avec Didier Deschamps. « Non je ne vois pas pourquoi un grand joueur international, Ballon d’Or, aurait un quelconque veto ». C’est dit.