La sortie cash de Diego Simeone sur le cas Dani Olmo

C’est l’actualité du moment en Espagne, et elle prend en otage chaque conférence de presse, tous clubs confondus. Après Carlo Ancelotti, interrogé sur le cas Dani Olmo hier, c’est Diego Simeone qui a eu le droit à une question sur le sujet ce vendredi face aux médias. Pour mémoire, l’international espagnol du Barça est sous le coup d’une seconde partie de saison blanche, le Barça n’ayant pas fourni, à date, les garanties financières requises pour l’inscrire auprès de la Liga.

«On espère que les règles seront les mêmes pour tout le monde et il en sera sûrement ainsi», a déclaré El Cholo lors de son traditionnel point presse. Une sortie en peu de mots, mais il n’en fallait pas vraiment plus pour faire passer son message. Et il a certainement été reçu.