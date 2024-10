Le Barça veut un cadre de Nice

La colonie polonaise du Barça bientôt renforcée ? Après Robert Lewandowski et plus récemment Wojciech Szczęsny, sorti de sa retraite pour remplacer ter Stegen au pied levé, le club catalan ciblerait un autre international. Selon le quotidien Sport, il s’agirait de Marcin Bulka (25 ans), portier de l’OGC Nice depuis 2022.

Devenu une référence à son poste en Ligue 1, l’ancien gardien de Chelsea et du PSG arrive à un an de la fin de son contrat, ce qui devrait évidemment être considéré comme une opportunité de marché pour de nombreux clubs. D’après Sport, cette possible arrivée de Bulka au Barça coïnciderait avec le départ de l’intérimaire Szczęsny à l’issue de la saison. À noter que le Niçois est connu au club, puisqu’il avait déjà été observé avant de rejoindre les Blues en 2016.