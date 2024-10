Tottenham : le coup de gueule d’Ange Postecoglou

Tottenham a décidément du mal en ce début de saison, et les Spurs se sont même ridiculisés ce week-end du côté de Brighton, en s’inclinant 3-2 après avoir mené 2-0. Ce qui a déclenché la colère d’Ange Postecglou, l’entraîneur des Londoniens, pourtant habitué à défendre ses joueurs en conférence de presse. Pas cette fois.

« Peu importe d’où ça vient, c’est inacceptable. C’est la première fois depuis que je suis ici que nous perdons un match de cette manière. Si vous ne rivalisez pas et que vous laissez l’adversaire vous dominer de cette manière, vous n’obtiendrez rien. Nous n’avons pas été compétitifs, nous avons manqué d’intensité, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. Et nous en avons payé le prix. Nous ne méritions pas de tirer quelque chose de ce match, si nous l’avions fait, nous aurions été faussement récompensés », a-t-il cinglé, après s’être dit « dégouté » au micro de Skysports quelques minutes plus tôt. Tottenham traîne à la 9e place de Premier League après 7 journées.