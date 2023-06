Serie A : l’Arabie saoudite prête à rendre un très grand service à la Juventus

La suite après cette publicité

La Juventus a eu chaud. Empêtré dans les affaires, le club piémontais est tout de même parvenu à accrocher la dernière place qualificative en C4 l’année prochaine. Conséquence de la perte de 10 points en championnat et donc de cette 7e place finale en Serie A, il faudra faire le ménage dans l’effectif. Certains joueurs comme Adrien Rabiot, en fin de contrat, ou Dusan Vlahovic, courtisé en Premier League, ne devraient pas rester. Max Allegri a lui déjà fait savoir qu’il serait toujours là, au grand dam de la majorité des tifosi.

«J’ai encore deux ans de contrat, et je m’engagerai jusqu’au bout pour que la Juve puisse de nouveau être compétitive en championnat», déclarait le technicien italien qui défendait son bilan à la fin mai. Ce fameux contrat le verrouille. La direction n’a pas les moyens de lui verser des indemnités de départ. Maurizio Scanavino, le directeur général, a lui-même confirmé l’entraîneur dans ses fonctions. «Allegri n’a jamais été en discussion, avec lui il y a un accord total sur les scénarios futurs, de la gestion du côté sportif au marché, à l’organisation dans le cadre économique et financier du club, qui est encore assez compliqué».

À lire

Une star de la Juventus réclame son départ, les plans du Real Madrid pour le mercato

Une «méga offre» à venir d’Arabie saoudite

Vous l’aurez compris, à moins d’un rebondissement, on connaît déjà l’identité du coach juventino la saison prochaine. Mais la Gazzetta dello Sport apporte une nouvelle information ce samedi. Une délégation saoudienne est attendue en début de semaine prochaine pour convaincre le technicien italien de venir s’installer sur un banc de touche de son championnat la saison prochaine. Des pourparlers ont même déjà commencé depuis quelques jours. Le quotidien aux pages roses parle d’une «méga offre» difficile à refuser, à l’image de ce qui se fait depuis plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

On parle là d’un salaire trois à quatre fois supérieur à ce qu’il perçoit actuellement, soit 7 M€ par an, sans compter les bonus. Le club de Al Hilal serait même le club tout désigné pour l’accueillir, alors qu’en parallèle, des discussions ont lieu avec Tite. «Je pense qu’Allegri est impliqué dans ce projet et je ne pense pas que quelque chose de sensationnel puisse arriver. Je crois que les choses ont toujours été dites clairement par lui», assure aussitôt sur Sky Sport Italia son agent Giovanni Branchini. Rien ne dit qu’Allegri acceptera, lui dont la priorité reste l’Italie mais son départ plus celui de tout son staff ferait économiser 40 M€ à la Juventus ! Une somme bienvenue en ces temps compliqués…