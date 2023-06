La Juventus a pris sa décision concernant Massimiliano Allegri

Alors que plusieurs noms revenaient avec insistance ces derniers temps pour prendre la place de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus dès cet été, à l’image de Zinedine Zidane ou bien encore d’Igor Tudor, les dirigeants du club turinois ont souhaité s’exprimer pour écarter les dernières rumeurs qui sont apparues dans la presse. Au micro de Sky italia, Maurizio Scanavino a en effet d’abord confirmé l’entraîneur italien pour la saison prochaine. Le directeur général de la Vieille Dame a ensuite tenu à rappeler que les Bianconeri avaient vécu un exercice 2022-2023 particulièrement compliqué d’un point de vue extra sportif, comme pour justifier les performances décevantes de son équipe cette saison.

«Allegri n’a jamais été en discussion, avec lui il y a un accord total sur les scénarios futurs, de la gestion du côté sportif au marché, à l’organisation dans le cadre économique et financier du club, qui est encore assez compliqué. Du point de vue des réunions, nous avons toujours eu des contacts quotidiens et, ces derniers mois, nous avons traversé cette tempête ensemble et notre relation s’est consolidée rapidement. Les confrontations n’ont pas manqué, même si elles ont rarement été vives, mais toujours avec le désir d’une critique constructive, avec la volonté de faire le mieux possible pour l’équipe et le club» a notamment confié Maurizio Scanavino. Pour rappel, Massimiliano Allegri est revenu sur le banc de la Juventus depuis le mois de mai 2021 après un premier passage entre 2014 et 2019, avec notamment deux finales de Ligue des Champions à son actif.

