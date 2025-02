L’OL échappe à l’exclusion de la Ligue Europa

Menacé par l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, l’Olympique Lyonnais peut souffler. Tout du moins, pour l’heure. En effet, ce lundi soir, l’UEFA a produit un communiqué qui va soulager le club présidé par John Textor et tous ses supporters. Exclu à titre conservatoire de la Ligue Europa, l’OL est maintenu, cette saison, dans la compétition. «En décembre 2024, la Première Chambre de la CFCB (Club Financial Control Body, le terme anglais pour l’ICFC) avait constaté que les états financiers 2024 de l’Olympique Lyonnais ne respectaient pas le principe fondamental de la continuité d’exploitation. Par conséquent, la Première Chambre de la CFCB avait décidé d’exclure l’Olympique Lyonnais des compétitions de clubs UEFA 2024/25, sauf si le club soumettait, avant le 30 janvier 2025, lesdits états financiers accompagnés d’une opinion d’audit sans réserve de ses auditeurs, c’est-à-dire sans mention de réserve, d’opinion défavorable ou qualifiée, concernant la continuité d’exploitation», précise tout d’abord l’instance européenne.

Avant d’ajouter : «l’Olympique Lyonnais a pris les mesures nécessaires et a respecté la condition imposée (…) dans le délai imparti. En conséquence, la Première Chambre de la CBFC a décidé que la disqualification conditionnelle ne serait pas appliquée». D’abord interdit de participer aux 8es de finale de la Ligue Europa, début mars, l’OL n’est donc plus menacé mais la formation rhodanienne va devoir poursuivre son redressement s’il ne veut pas risquer d’autres sanctions. «La Première Chambre de la CFCB procédera désormais à un suivi minutieux de la conformité de l’Olympique Lyonnais aux exigences de durabilité financière conformément aux Règlements de la Licence des Clubs de l’UEFA et de la Durabilité Financière». Pour rappel, en France, la DNCG a rétrogradé l’OL en Ligue 2 à titre conservatoire, l’a interdit de recrutement et encadré sa masse salariale.