Chelsea prépare une offre à plus de 80 millions d'euros pour Ben Chilwell !

Chelsea affole les compteurs lors de ce mercato estival. Après avoir enrôlé Hakim Ziyech et Timo Werner, les Blues ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. A la recherche d'un latéral gauche depuis plusieurs semaines, Frank Lampard avait érigé la venue de Ben Chilwell (23 ans) en priorité estivale. Mais voilà, Leicester avait fixé la barre à plus de 80 millions d'euros pour son défenseur anglais. Un montant similaire à celui du transfert d'Harry Maguire à Manchester United... Suffisant pour freiner les ardeurs du club londonien ? Apparemment non...

Selon les informations du Times, les discussions entre les deux clubs se seraient accélérées ces dernières heures. A tel point que la publication britannique évoque un accord très proche entre toutes les parties. Si Frank Lampard a jeté son dévolu sur Chilwell, ce n'est pas si anodin. Le manager anglais souhaite apporter une nouvelle dynamique dans le couloir gauche de sa défense avec un spécialiste du poste. Titularisé à trente-trois reprises la saison dernière avec les Foxes en Premier League, l'international anglais a également marqué trois fois et distillé quatre passes décisives.

Si les négociations se finalisaient à plus de 80 millions d'euros, on assisterait tout simplement à un record pour le transfert d'un latéral gauche. Mieux, Ben Chilwell pourrait imiter son ancien partenaire à Leicester Harry Maguire et devenir le défenseur le plus cher du monde. En parallèle du dossier Chilwell, les Blues n'ont toujours pas renoncé à attirer Jan Oblak dans leurs filets. Qu'on se le dise, Chelsea veut frapper fort cet été pour postuler au titre de champion d'Angleterre la saison prochaine...