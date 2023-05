Vidéo : les Twittos enterrent la saison de Tottenham après leur défaite face à Aston Villa

La suite après cette publicité

Quel match catastrophique, et par dessus tout quelle saison catastrophique. Tottenham vient de perdre 1-2 face à Aston Villa, le but d’Harry Kane à la fin n’a rien changé ! Cette défaite est surtout synonyme de non-qualification en Ligue des Champions… Les supporters de Tottenham sont au fond du gouffre, ils ne savent plus s’ils doivent en rire ou en pleurer. Mais ce qui est sûr, c’est que les Twittos n’hésitent pas à descendre le club londonien.

