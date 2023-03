Ligue 2 : Bordeaux, Sochaux et Metz profitent du faux pas du Havre

Plus tôt ce samedi, le leader de Ligue 2, Le Havre était accroché en fin de match par l’AS Saint-Étienne (2-2). Conséquence, les Normands laissaient à leur poursuivant l’occasion de réduire un peu l’écart. C’est le cas de Bordeaux qui s’est imposé 1-0 en fin de match contre Nîmes grâce à Josh Maja (81e). Scénario identique pour le troisième, Sochaux qui suit le rythme avec sa victoire 1-0 en fin de match contre Grenoble sur une réalisation d’Aldo Kalulu (88e). Bordeaux revient à 7 points du Havre et Sochaux à huit longueurs.

Respectivement quatrièmes et cinquièmes, Metz et Bastia ont battu Quevilly (2-0) et le Paris FC (1-1). Dans les autres rencontres, Guingamp et Annecy se quittent dos à dos (1-1). Rodez sort de la zone rouge avec sa victoire contre Amiens (3-1) tandis que Pau reste à distance des relégables avec son succès contre Dijon (1-0). Battu 3-2 par Niort la lanterne rouge, Laval descend dans la zone rouge. Enfin, Caen est désormais sixième avec sa victoire contre Valenciennes (2-1).

Les matches de la soirée