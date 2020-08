LdC : le Bayern Munich veut éviter le piège lyonnais

Impressionnant face au FC Barcelone en quart de finale (victoire 8-2), le Bayern Munich est le grand favori de cette édition de la Ligue des Champions. Mais les Bavarois ne veulent pas s'enflammer comme l'a indiqué Hans-Dieter Flick en conférence de presse mardi avant affronter l'OL en 1/2 finale de la C1. «Je suis convaincu par mon équipe. Je suis persuadé que nous avons une super ambiance à l'intérieur du groupe, il y a aussi beaucoup de qualité et d'intensité à l'entraînement. Je suis assez détendu, car je connais l'engagement de mes joueurs et les objectifs qui sont les leurs. Mais nous savons tous qu'un match débute avec 0-0 au tableau d'affichage et nous devons jouer pendant 90 minutes avec l'intensité dont nous avons fait preuve contre Barcelone.»

Un discours qui rejoint celui de Serge Gnabry, à ses côtés face aux journalistes. «L'euphorie était grande après le match face au FC Barcelone. Mais demain (aujourd'hui, ndlr), c'est un match différent, un adversaire différent. On sait que l'Olympique Lyonnais est fort défensivement et peut faire mal. On doit jouer notre jeu dès la première minute, comme nous l'avons fait contre Barcelone.» Malgré son statut de favori, le Bayern Munich se méfie de l'OL. Une équipe qui vient d'éliminer la Juventus et Manchester City.