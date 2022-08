LdC : Sergio Agüero supplie Nicolás Otamendi de ne pas blesser Leo Messi

Amis et anciens coéquipiers en sélection avec l'Argentine, Sergio Aguero, Leo Messi et Nicolás Otamendi se connaissent très bien. Les deux derniers vont d'ailleurs se rencontrer en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne sont tous les deux dans le groupe H. Kun Agüero sur sa chaîne Twitch, a demandé à son ancien coéquipier à Manchester City entre 2015 et 2020 de « ne pas tacler Leo ».

La double confrontation se déroulera les 5 et le 11 octobre entre les deux clubs. La coupe du monde approchant, l'ancien attaquant de City ne souhaite pas que Leo Messi soit blessé pour la compétition la plus prestigieuse : « Otamendi va devoir donner quelques coups de pied. Otamendi est à Benfica, donc il va devoir commencer à tacler et il va croiser Leo. Ne fais pas de mal à Leo, car je vais te tuer. La Coupe du monde approche, Ota. »