Newcastle s'active déjà sur le marché des transferts

Quelques jours après le rachat de Newcastle par un consortium saoudien, Newcastle commencerait déjà s'activer pour la prochaine fenêtre des transferts. En effet, d'après les informations du Telegraph, le défenseur central anglais de Burnley James Tarkowski serait intéressé par un transfert et pourrait rejoindre les Magpies. Libre de tout contrat l'été prochain, la direction des Clarets aurait accordé un billet de sortie à son joueur de 28 ans et son transfert serait négocié lors du mercato hivernal.

Autre joueur de Premier League observé par Newcastle : Jesse Lingard. Les Geordies auraient déjà approché l'international des Three Lions (31 sélections, 6 buts) pour un prêt en janvier dernier avant que celui-ci ne penche pour West Ham pour la deuxième partie de saison dernière. Néanmoins, le milieu offensif de 28 ans ne souhaiterait pas renouveler son contrat avec Manchester United et le club noir-et-blanc est maintenant devenu une destination plus intéressante avec le nouveau projet sportif à venir.