Juan Mata brille à nouveau en Australie

À presque 37 ans, Juan Mata a encore de l’énergie et du talent à revendre. L’ancien international espagnol (41 sélections, 10 buts) a entamé l’année 2025 de belle manière, en célébrant sa première titularisation depuis deux mois sous les couleurs de Western Sydney Wanderers. Lors de ce match, l’ancien de Manchester United s’est illustré dès la 23e minute en égalisant d’une superbe frappe à l’entrée de la surface.

La suite après cette publicité

Ce but, autant crucial que symbolique, a marqué des points auprès de son entraîneur, qui avait choisi de lui redonner sa chance dans le onze de départ. Malgré le poids des années (36 ans), le champion du monde 2010 reste un joueur clé, apportant son expérience et sa vision du jeu à sa nouvelle équipe. Une performance qui pourrait annoncer un nouveau chapitre prometteur pour l’Espagnol en Australie. Le joueur a, pour rappel, remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2012, avant de passer 8 saisons avec Manchester United. Il est ensuite parti à Galatasaray en Turquie pendant un an avant de signer libre à Kobe au Japon. Un beau parcours de globe-trotter.