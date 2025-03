Aston Villa : Marco Asensio lance le choc face au PSG

Depuis ce mercredi soir, le PSG connaît son adversaire lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Ce sera donc Aston Villa. Le club de la capitale va retrouver plusieurs anciens parisiens du coach Unai Emery en passant par Lucas Digne mais aussi et surtout Marco Asensio qui a débuté sa saison à Paris. Le milieu espagnol marche d’ailleurs sur l’eau avec 7 buts sur ses 8 premiers matches.

Après la qualification du jour, Marco Asensio s’est confié au micro de Canal+ sur ses retrouvailles avec le PSG. Ce sera un match très spécial, très beau. Je vais avoir le temps d’y penser. Il va falloir récupérer, s’entraîner et continuer à s’améliorer. Et on pensera au PSG après. J’ai regardé le match contre Liverpool, je suis content pour mes amis. Ils ont pu gagner, se qualifier, je suis content pour eux.