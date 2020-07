Parma : un membre de l'équipe testé positif au Covid-19

Après le confinement, la Serie A a repris début juin et la 32e levée va se disputer ce week-end, avec pour débuter une rencontre entre la Lazio et Sassuolo à 17h15. Dimanche soir, Parma accueillera de son côté Bologne. Et à la veille de cette rencontre, les Gialloblù ont publié un communiqué pour annoncer une mauvaise nouvelle : un membre de l'équipe a été testé positif au Covid-19.

«Le Parma Calcio 1913 annonce que la dernière série d'examens a révélé un cas de positivité au Covid-19 concernant un membre (pas un footballeur) de l'équipe. La personne, complètement asymptomatique, a été rapidement isolée conformément aux directives fédérales et ministérielles. Le club informe également que tous les autres membres de l'équipe susmentionnée ont été testés négatifs au Covid-19 et ont commencé l'isolement au centre sportif, mais pourront continuer leur activité régulière, sous surveillance constante conformément au protocole actuel», explique le club.