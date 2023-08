Mercato Chelsea : Romelu Lukaku confirme son départ pour la Roma !

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku sait enfin où il va jouer la saison prochaine. De retour à Chelsea après un prêt mitigé à l’Inter Milan (14 buts et 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues), avec notamment une finale de Ligue des champions perdue face à Manchester City le printemps dernier, l’attaquant international belge n’entre pas dans les plans de son entraîneur Mauricio Pochettino, avec qui il n’aurait même pas communiqué depuis son retour dans le club londonien. Un départ est donc inéluctable pour le natif d’Anvers…

Et après une prolongation de séjour à l’Inter - avec qui le joueur de 30 ans a coupé les ponts - et les différentes pistes dévoilées par la presse italienne (Juventus, AC Milan…), le Diable Rouge aux 108 sélections (75 réalisations) va finalement rejoindre l’AS Roma. En effet, une réunion a été organisée ce samedi entre les dirigeants des Blues et leurs homologues giallorossi pour convenir des termes de son arrivée dans le club de la capitale italienne, à la recherche d’un renfort offensif après la grave blessure de Tammy Abraham.

Lukaku confirme son arrivée à Rome

De plus, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, les deux boards cherchent à se mettre d’accord sur l’indemnité assortie à son prêt, Chelsea demandant 7 millions d’euros tandis que l’AS Rome pousse pour n’en payer que 4. De quoi confirmer les négociations depuis plusieurs jours entre les deux clubs. Et alors qu’il était présent à un tournoi de jeunes à Boom, où son fils a d’ailleurs joué son premier match avec Anderlecht, l’ancien buteur des Mauves a confirmé sa future signature dans le club de la Louve.

«Je suis nerveux, demain, je m’envole pour Rome pour signer mon contrat», a-t-il lâché, des propos rapportés par le quotidien belge Het Laatste Nieuws. Romelu Lukaku va non seulement continuer à évoluer en Serie A, championnat qu’il a disputé durant trois saisons avec les Nerazzurri (97 rencontres, 57 buts et 18 passes décisives), mais va également retrouver un visage qu’il connaît, en la personne de José Mourinho, puisqu’il a joué sous ses ordres 76 reprises sous le maillot de Manchester United (73) et Chelsea (3).