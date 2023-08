Mercato Chelsea : pourquoi le dossier Romelu Lukaku traîne toujours

La suite après cette publicité

A moins d’une semaine de la fenêtre estivale des transferts, Romelu Lukaku est toujours un joueur de Chelsea. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant belge n’est pas présent dans les plans de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Mais alors que ce dernier semblait attendre Big Rom pour la préparation estivale après sa trêve internationale avec les Diables Rouges, le coach argentin ne compte finalement plus sur le buteur de 30 ans, rétrogradé avec les moins de 21 ans de la formation londonienne. De quoi créer une véritable distance entre les deux hommes, qui ne s’adressent même plus la parole à en croire la presse anglaise. Son départ du CFC est donc plus qu’une simple rumeur, et des formations sont prêtes à accueillir le natif d’Anvers pour le déloger de la capitale anglaise… En effet, l’Inter Milan souhaitait prolonger le séjour de l’international aux 108 sélections (75 buts), lui qui avait déjà prêté aux Nerazzurri la saison passée.

Si son rendement lors de l’exercice qui vient de s’écouler reste loin de celui qu’il avait affiché entre 2019 et 2021 - avant de retourner à Chelsea contre 113 millions d’euros (plus gros transfert de la Premier League de l’époque avant Grealish, Enzo, Rice et Caicedo), l’entraîneur italien Simone Inzaghi n’était pas contre le garder dans ses rangs pour l’associer à Lautaro Martinez. Néanmoins, le Belge discutait en parallèle avec la Juventus, chose que la direction sportive milanaise a apprise par la suite, lui fermant ainsi la porte après cette deuxième trahison. Le joueur a même coupé les ponts avec ses anciens coéquipiers, s’attirant notamment les foudres de son coéquipier argentin : «j’ai été déçu par Romelu, c’est la vérité. J’ai essayé de l’appeler, ces derniers jours de chaos, mais il ne m’a jamais répondu, comme il l’a fait avec mes autres coéquipiers. Après toutes ces années et beaucoup de choses vécues ensemble… J’étais déçu.»

La Juve et la Roma toujours sur le coup, mais…

Le coach intériste a, quant à lui, tourné la page Lukaku pour faire confiance à ses nouveaux renforts offensifs (Thuram, Arnautovic…). Pour le buteur belge, d’autres pistes s’ouvrent pour enfin quitter les Blues : en plus des négociations avec la Juventus, qui durent toujours entre les différentes parties, son nom a également été proposé au Real Madrid selon la presse espagnole. S’est ouverte une nouvelle possibilité de l’autre côté des Alpes : avec la longue blessure de Tammy Abraham - opéré du ligament croisé antérieur du genou gauche - conjugué à l’échec du dossier Gianluca Scamacca - parti à l’Atalanta Bergame, l’AS Roma vise le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec les Rode Duivels. Et la dernière en date le mène vers… l’AC Milan ! Ce dernier discuterait avec le board londonien pour les modalités de son prêt, notamment sur l’obligation ou non de l’option d’achat assortie.

Beaucoup de pistes pour un retour en Serie A, championnat qu’il apprécie particulièrement, mais aucun mouvement officiel pour le moment. Une situation qui a d’ailleurs intrigué La Gazzetta dello Sport, qui évoque le périple de son avocat, Sebastien Ledure, «l’avocat qui fait le tour de l’Europe pour vendre Lukaku». Dans ses colonnes, le quotidien aux pages roses explique que «plus le sable du sablier s’affaisse, plus le représentant du Belge tente de frapper à de nouvelles portes, mais pour l’instant, personne n’ouvre.» La montre joue donc en défaveur des représentants de l’ancien attaquant d’Everton, qui a encore une semaine pour espérer trouver une porte de sortie en Europe, en espérant que Chelsea revoit ses exigences financières à la baisse. Sinon, l’option Arabie saoudite - où le mercato se termine le 20 septembre prochain - pourrait bien revenir dans ses plans. Affaire à suivre…