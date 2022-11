Tunisie - Australie : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce samedi avec la 2e journée du groupe D où évolue la France. La Tunisie et l'Australie se retrouvent à 11h. Les Aigles de Carthage optent pour un 3-4-3 avec Aymen Dahmen dans les cages derrière Dylan Bronn, Yassine Meriah et Montassar Talbi. Les postes de pistons sont assurés par Mohamed Dräger et Ali Abdi tandis qu'on retrouve Ellyes Shkiri et Aïssa Laïdouni dans le double pivot. Naïm Sliti et Youssef Msakni accompagnent Issam Jebali en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Socceroos s'articulent en 4-3-3 avec Mathew Ryan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Fran Karacic, Kye Rowles, Harry Souttar et Aziz Behich composent la défense. Aaron Mooy est positionné comme sentinelle auprès de Riley McGree et Jackson Irvine. Mitch Duke est placé en pointe aux côtés de Mathew Leckie et Craig Goodwin.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Tunisie : Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Shkiri, Laïdouni, Abdi - Sliti, Jebali, Msakni

Australie : Ryan - Karacic, Rowles, Souttar, Behich - McGree, Mooy, Irvine - Leckie, Duke, Goodwin

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.