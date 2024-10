Real Madrid : Luka Modrić a encore marqué l’histoire

39 ans et 40 jours. Luka Modrić vient d’établir un nouveau record au sein du plus grand club du monde. Ce samedi soir, sur la pelouse du Celta de Vigo, le Croate est devenu le plus vieux joueur à disputer une rencontre sous les couleurs du Real Madrid en participant à la victoire de son équipe (2-1). Une participation active qui plus est, car il a délivré une passe décisive pour le but victorieux de Vinicius Jr, trois minutes seulement après son entrée (66e).

Avec ce record, il dépasse une légende des Merengues et du football, Ferenc Puskás. Le Hongrois avait établi une marque à 39 ans et 36 jours qui tenait depuis 1966 jusqu’à ce que Luka Modric vienne, comme à son habitude, tout rafler sur son passage. Loin d’être cramé, l’ancien milieu de Tottenham devrait agrandir la marge un peu plus chaque week-end, avant de pourquoi pas devenir le premier joueur quarantenaire de l’histoire du Real Madrid.