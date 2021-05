La FIFA pense à une Coupe du Monde tous les deux ans !

Encore plus. Toujours plus. Après l’annonce du passage à 24 clubs pour le Mondial des Clubs et d’une Ligue des Champions à 36 clubs, le calendrier des joueurs de la planète football pourrait bien s’alourdir davantage.

La suite après cette publicité

La RTBF relaie une information selon laquelle la FIFA a prévu, dans son congrès organisé ce vendredi, de discuter d’une Coupe du Monde disputée tous les deux ans ! L’objectif est bien sûr de multiplier les matches et donc de récolter plus d’argent grâce aux droits TV. Une telle décision, si elle venait à être votée un jour, poserait inévitablement des problèmes de calendrier. Et quand on voit l’état physique des joueurs durant cette période spéciale où le rythme des matches est élevé…