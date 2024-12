Cyclone Chido : le beau geste de l’OM envers Mayotte

L’île de Mayotte est encore en train de faire le bilan des dégâts après le passage du cyclone Chido le week-end dernier. L’heure est pour le moment à 35 décès, 67 blessés graves et 2 432 blessés légers mais le décompte devrait s’alourdir dans les prochains jours. Une solidarité d’envergure s’est mise en place et le football n’y échappe pas. L’OM a décidé de s’associer avec le Secours Populaire pour venir en aide aux sinistrés.

«Le Président, Pablo Longoria, et toutes les composantes du club, apportent tout leur soutien au peuple mahorais ainsi qu’aux proches de Keyliane Abdallah et Raimane Daou, touchés par cette situation tragique, et s’associent à la douleur de toutes les victimes et de leurs familles. Fidèle à ses valeurs de générosité et de partage, l’Olympique de Marseille tient à contribuer à l’effort national vis-à-vis des sinistrés, par le biais d’une vente aux enchères des maillots portés par nos joueurs face à l’AS Saint-Etienne ce dimanche. Les fonds collectés sur notre plateforme partenaire MatchWornShirt seront reversés via "Treizième Homme" au Secours populaire français qui intervient sur place avec ses partenaires associatifs locaux» écrit le communiqué.