LOSC : les grands objectifs de Thomas Meunier face au Borussia Dortmund

Dans quelques jours, la Ligue des Champions reprend ses droits avec les 8es de finale de la compétition. Auteur d’un premier tour époustouflant avec des victoires de prestige et une qualification parmi le top 8 du classement général, le LOSC se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund ce mardi (21h). Un déplacement que les Dogues entreprennent avec espoir. Interrogé par Téléfoot, l’ancien du club de la Ruhr, Thomas Meunier, désormais du côté nordiste, a avoué que lui et ses coéquipiers se déplaçaient outre-Rhin avec de grandes ambitions :

«Le 5e de Ligue 1 est meilleur que le 10e de Bundesliga ? (rires) J’ai envie de vous dire oui car j’y crois. Dans l’équipe, la consigne est claire : on va en Allemagne pour faire un résultat. Y’a aucune arrogance. C’est la Champions League. On a fait un super premier tour en finissant dans le top 8, on ne peut plus ne pas assumer. Il est temps de montrer que ces belles victoires contre Sturm Graz, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, le match nul contre la Juve…ce n’est pas du hasard, c’est vraiment nos qualités.»