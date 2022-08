Lionel Messi se rapproche du record fou de Dani Alves

Buteur lors de la victoire du PSG face au FC Nantes à l'occasion du Trophée des Champions (4-0), Lionel Messi a remporté le 41e trophée de sa carrière. Si beaucoup le considèrent déjà comme le meilleur joueur de l'histoire du football, une statistique pourrait permettre d'un peu plus légitimer ce postulat. À 35 ans, il ne manque que deux titres à l'Argentin pour égaler le record du nombre de trophées détenu par son ancien coéquipier Dani Alves (43).

Et l'optique de franchir cette barre ne semble pas utopiste, le PSG dominant assez largement le championnat de France et se positionnant chaque année comme un candidat sérieux à la Ligue des Champions. La Pulga participera également à la coupe du Monde, qu'il rêve de remporter, et ne semble de toute manière pas disposé à disputer la dernière saison de carrière cette année. De quoi lui laisser le temps d'encore un peu plus inscrire son nom dans les livres de la grande histoire du ballon rond.