Real Madrid : Vinicius Junior au cœur d’une énorme polémique

Encore lui. Auteur d’une saison exceptionnelle, Vinicius Junior est en train de prendre le pouvoir au Real Madrid. En l’absence de Karim Benzema (forfait), le Brésilien était plus attendu que jamais hier soir face à Girona en Liga. Et il a répondu présent avec notamment un but et une prestation plutôt réussie malgré la défaite. Marca lui a d’ailleurs donné la note de 8 en ajoutant qu’il avait été "le plus dangereux", "infatigable" et qu’il avait été «ciblé par Girona, qui n’a pu l’arrêter qu’avec des fautes, et des tribunes contre lui». Une habitude pour l’international auriverde.

Un nouveau problème avec Vini Jr

Comme souvent, il reçoit un traitement particulier de la part de ses adversaires. Mais Vini Jr ne se laisse pas faire, sortant souvent de ses gonds. Hier soir, le joueur du Real Madrid a de nouveau été au centre d’une polémique. Malmené par ses adversaires et par le public, il s’est aussi pris le bec avec l’arbitre de la rencontre, qui lui a donné d’ailleurs un carton jaune. Le Madrilène a protesté car il a estimé être victime d’une grosse faute et que Santi Bueno l’avait frappé avec le ballon. Mais l’arbitre n’a rien voulu entendre et l’a averti. Il s’agit du neuvième carton jaune du Brésilien cette saison.

C’est plus par exemple que Karim Benzema en 14 saisons dans la capitale espagnole précise Sport. Quoi qu’il en soit, ce fait de jeu a agacé au plus haut point Vini Jr. Après la rencontre, le Brésilien était remonté. Suite à une publication du compte Twitter Mundo da Bola où il était écrit : «Vinicius était allongé par terre et le joueur de Gérone lui a donné un coup de pied avec le ballon. Vini s’est plaint, ils lui ont pris un carton et rien pour son rival, rien»; il a répondu :"LaLiga". Un message accompagné de deux émojis montrant son incompréhension et son ironie.

Son cas divise

Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a pourtant pas ménagé sa star. «Il y en a trop (de cartons) et je l’ai déjà dit plusieurs fois (…) L’équipe était nerveuse dès le début. Nous avons perdu le contrôle. Et en deuxième mi-temps, quand il a semblé que les éléments pouvaient aller en notre faveur, le troisième but est arrivé. Concernant Vinicius, il a bien joué, avec un but et des passes clés. Mais l’équipe n’était pas suffisamment connectée et nous l’avons payé.» La presse ibérique a, elle, beaucoup plus défendu le Brésilien. Sur le plateau d’El Chiringuito, un journaliste en plateau a balancé : «aucun joueur du Real Madrid ne défend Vinicius». Un autre a demandé à ce que la Liga protège Vini.

D’autres n’étaient pas d’accord et ont indiqué que le footballeur de 22 ans devait mieux gérer ses émotions. «Haaland et Mbappé sont aussi provoqués et ils ne réagissent pas comme Vinicius», a avoué un autre chroniqueur de l’émission. De son côté, Marca a lancé : «il est parti en guerre contre tout et contre tous. Et il l’a perdu. Cela lui est déjà arrivé à Majorque ou à Vallecas, où les Merengues sont également tombés et le Brésilien est allé au combat. Le match à Montilivi entre dans le catalogue de ceux qui ont vu le Brésilien dans l’épicentre de l’ouragan.» Le Brésilien ne fait pas l’unanimité et continue d’être au centre des débats et des polémiques. Au Real Madrid, où on l’a déjà recadré pour son comportement, on espère qu’il y aura moins de tension d’ici la fin de la saison.