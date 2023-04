Real Madrid : Carlo Ancelotti met en garde Vinicius Jr

Une vraie déroute. Gérone a bien profité des absences du côté du Real Madrid pour s’offrir une très belle victoire 4-2, avec notamment le quadruplé de Taty Castellanos. L’un des rares à avoir répondu présent, c’est comme souvent Vinicius Junior. Ses dribbles et sa vitesse ont encore fait très mal, son but a même relancé son équipe à un moment donné, mais ça n’a pas suffi. Comme les autres avant lui, il a fini par sortir de son match et aurait même pu prendre un second avertissement pour un mauvais geste. C’est déjà son 9e avertissement cette saison en championnat. «Il y en a trop et je l’ai déjà dit plusieurs fois» assure un Ancelotti remonté face à la presse.

Certes le fantasque brésilien a été la cible du public et surtout de ses adversaires. Ils s’y sont pris à plusieurs reprises pour le stopper à l’extrême limite de la régularité, mais cela a surtout eu le don de l’agacer et de passer plus de temps à se plaindre. « L’équipe était nerveuse dès le début. Nous avons perdu le contrôle. Et en deuxième mi-temps, quand il a semblé que les éléments pouvaient aller en notre faveur, le troisième but est arrivé. Concernant Vinicius, il a bien joué, avec un but et des passes clés. Mais l’équipe n’était pas suffisamment connectée et nous l’avons payé » regrette le technicien italien.

